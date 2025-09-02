Pastore: “Col Cagliari vittoria “contiana”. De Bruyne deve sporcarsi le mani…”

Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto nel corso della puntata di ieri sera di Fontana di Trevi in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Conte probabilmente si è divertito, è la sua vittoria ideale. È stata una vittoria ‘contiana’ per carattere e mentalità, le cose che denotano da sempre le squadre di Conte. Ma il Napoli non ha giocato bene in questo turno, come molte altre squadre. E dobbiamo dire, anche per evitare di cadere nel cliché che la Serie A è diventata un cimitero degli elefanti – cosa che purtroppo si tende a pensare -, che non si può camminare in Serie A anche se sei Kevin De Bruyne. Non dobbiamo cadere nella trappola retorica di definire la Serie A un cimitero per gli elefanti, nonostante arrivino i 38enni, i 39enni, i 40enni: Albiol, Modric, Dzeko, Vardy…

Noi tutti tre mesi fa abbiamo detto che De Bruyne è il più grande acquisto arrivato in Italia dai tempi di Cristiano Ronaldo, per carriera, nome e qualità tecnica. Poi però, come era ovvio che Ronaldo fosse una macchina perfetta e fece infatti 100 gol in tre anni, di De Bruyne noto una fatica a sintonizzarsi sulla Serie A – al di là della prima partita buona e della seconda un po’ meno -. La Serie A sarà certamente meno spettacolare della Premier, ma richiede a livello di testa e mentalità uno sporcarsi le mani, un accettare il livello più basso – insomma, il Napoli è più in basso del City – con la volontà e la voglia di fare il De Bruyne.

E il De Bruyne della partita con il Cagliari, anche incartato da questa melassa del Cagliari densissimo, mi sembrava fuori fuoco. Siccome è un gigantesco giocatore che ha segnato gli ultimi 15 anni di calcio, vorrei divertirmi vedendo un De Bruyne non dico prime, ma che valga la pena di essere ammirato. De Bruyne al top è insostituibile nel Napoli, però ci vuole qualcosa anche da parte sua”.