Nove volti nuovi, una sorta di rivoluzione: ora tocca a Conte

Al termine di qualsiasi cosa si stilano i giudizi. Succede anche nel calcio alla fine delle sessioni di mercato, soprattutto quella estiva che va a definire la stagione. La Gazzetta dello Sport commenta quanto fatto dal Napoli: “Sarà ancora un cantiere aperto come sottolinea spesso il suo allenatore, ma quanto potrà essere divertente tornare a lavorare dopo la pausa per le nazionali con questo nuovo Napoli? Rivoluzione completata, adesso sì che Antonio Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia. Lui che è un mago nel tirare fuori il meglio da ogni giocatore in qualsiasi condizione, figuriamoci cosa potrà inventarsi ora che la società ha messo a segno gli ultimi colpi, garantendo una rosa di due titolari per ruolo, più altri giovani che potranno essere utili in caso di necessità. Il Napoli camaleontico di un anno fa si è arricchito, ha messo su una panchina XXL e inserito quei giusti tasselli di qualità che sono mancati nella scorsa stagione. Nove volti nuovi, praticamente rivoluzionato “l’altro Napoli”: all’appello mancherebbero il vice Di Lorenzo (ma è rimasto Mazzocchi, per la gioia di Conte, società e tifosi: rischiava l’addio per via della lista) e l’alter-ego di Anguissa”.

