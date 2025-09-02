NewsCalcioMercato

Napoli, tutti i dettagli dell’affare Hojlund: spunta un’opzione per l’acquisto definitivo!

By Riccardo Cerino
0

Emergono ulteriori dettagli sull’arrivo al Napoli di Rasmus Hojlund, ripresi dal portale TuttoNapoli. “La trattativa per Rasmus Hojlund è stata complessa: il centravanti danese arriva in prestito oneroso a 5 milioni più diritto di riscatto a 44 milioni di euro che di fatto è un obbligo perché legato solo alla qualificazione alla prossima Champions League. L’ingaggio è di circa 5 milioni di euro nel contratto quinquennale più un’opzione per un’altra stagione”.

Dopo essere esploso tre stagioni fa con la maglia dell’Atalanta con nove gol, il danese si è poi trasferito al Manchester United dove in due anni ha messo a segno 14 reti. Data la giovane età ha ancora ampi margini di crescita: buono il suo rendimento in maglia Red Devils ma il recente arrivo di Sesko ha chiuso le porte alla sua permanenza.

