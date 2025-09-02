Napoli – Soddisfacente il mercato in uscita, quindici le cessioni

Il Napoli ha portato avanti un mercato estivo senza soste e senza risparmiarsi nulla, in entrata, ma anche in uscita. Il Corriere dello Sport scrive: “Il ds Manna ha lavorato benissimo a trecentosessanta gradi: in entrata, soddisfacendo le esigenze tecniche e colmando la voragine creata dall’infortunio di Lukaku, un evento che alle porte della stagione ha sbilanciato tremendamente l’assetto offensivo creando generale inadeguatezza strutturale in relazione agli impegni e alle ambizioni; e in uscita. Quindici cessioni, dicevamo, sedici contando anche Kvara: il portiere Caprile (Cagliari); i difensori Rafa Marin (Villarreal) e Natan (Betis); i centrocampisti Gaetano (Cagliari), Folorunsho (Cagliari), Cajuste (Ipswich Town) e Hasa (Carrarese); gli esterni Zanoli (Udinese), Zerbin (Cremonese), Lindstrom (Wolfsburg), Ngonge (Torino); gli attaccanti Osimhen (Galatasaray), Raspadori (Atletico Madrid), Simeone (Torino) e Cheddira (Sassuolo). Rivoluzione”.

