Napoli, rimpiazzare Lukaku non è stato troppo difficile. Dalla società idee chiare

E poi, capita che anche i ricchi piangano, che Romelu Lukaku, Big Rom in tutti i sensi, debba ritrovarsi sdraiato dalla sorte e che per sostituirlo l’imprevisto del mestiere costringa ad intervenire generosamente con un contratto da cinque milioni per un sostituto che sia degno della sua momentanea eredità: è il calcio, baby, direbbero a Billions o dove vi pare, e a quel punto si esce dalla fiction e ci si accomoda nella realtà, smettendo d’essere ostaggio dei propri principi, dei limiti, ed andando a scavare nel proprio caveau, un pozzo dal quale attingere a piene mani. Ma ormai basta un clic, un mouse, un pc, forse meno, per accreditare sui conti correnti il corrispettivo della nuova politica. Napoli milionaria, nella sua versione calcistica, sta andando in scena da un po’ di tempo: ma questa è la versione più moderna che ci sia. Ed è anche la più costosa: perché in mezzo al campo i soldi possono seriamente fare la felicità. Sogni d’oro.

Factory della Comunicazione

Fonte: La Gazzetta dello Sport