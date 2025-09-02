“Napoli, dal mercato esce una rosa completa. Cheddira? Sassuolo scelta migliore!”

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato ai microfoni di Salite sulla giostra, in onda su Stile Tv, del mercato del Napoli, concluso proprio con la cessione dell’attaccante marocchino al Sassuolo.

“Cheddira al Sassuolo? Siamo molto felici perché ci interfacciamo con dirigenti importanti. Col Sassuolo si è sbloccato all’ultimo giorno perché l’infortunio di Lukaku ha rallentato tutto. Parlavamo con l’Udinese, avevamo fatto tutto ed avevamo anche programmato le visite mediche, ma Conte ha bloccato Cheddira dopo l’infortunio di Lukaku e solo dopo l’ufficialità di Hojlund ci siamo potuti guardare attorno. Avevamo diverse soluzioni per Cheddira, ma lui ha preferito l’Italia e il Sassuolo ha affondato il colpo. Dal punto di vista tecnico, Sassuolo credo sia la scelta migliore per Cheddira, siamo molto felici ed infatti il ragazzo ha subito dato l’ok.

Il mercato del Napoli è importante, vanno fatti i complimenti alla società e al direttore Manna che ha completato la rosa, Conte ha a disposizione un organico importante e può ripetersi. Il Napoli lavora di squadra, ognuno ci mette il suo e credo che il gruppo lavorativo sia molto importante. Manna è molto capace, Conte pure ci mette le idee, ma trovare un sostituto di Lukaku in breve tempo non era facile“.