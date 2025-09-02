Napoli, colpo Hojlund: sfida in famiglia in Champions con il fratello Oscar

Rasmus Hojlund è ufficialmente un nuovo attaccante del Napoli. Il 22enne danese, cresciuto calcisticamente tra Brondby, Holbaek e Copenaghen, torna in Italia dopo l’esperienza al Manchester United. Per lui, però, la Champions League riserverà subito un sapore speciale: il 4 novembre, al “Maradona”, sfiderà l’Eintracht Francoforte, dove gioca suo fratello minore Oscar.

Factory della Comunicazione

Oscar Hojlund, 20 anni, è un centrocampista moderno, capace di unire qualità e interdizione. Dopo l’esordio al Copenaghen, lo scorso anno è approdato all’Eintracht, con cui ha disputato 22 partite e segnato un gol, proprio contro il Borussia Dortmund. Da tempo è nel giro delle nazionali giovanili danesi, fino all’Under 21.

Non sarà la prima volta che i due fratelli si incrociano in Champions: già nella stagione 2023/24 Rasmus (allora allo United) affrontò il Copenaghen, ma i destini non si allinearono in campo. Oscar giocò solo pochi minuti nei recuperi, quando Rasmus era già stato sostituito.

La dinastia Hojlund, però, non si ferma qui. Oltre a Rasmus e Oscar, c’è anche Emil, gemello di quest’ultimo, punta centrale come il fratello maggiore. Dopo la trafila nel Copenaghen, si è trasferito allo Schalke 04, con cui ha collezionato 12 presenze nella scorsa stagione. Per lui già 25 presenze e 5 reti nelle selezioni giovanili della Danimarca.

Un’intera famiglia di talenti, erede della passione trasmessa dal padre Anders, ex attaccante negli anni Novanta in diverse squadre danesi. E ora, con Rasmus in azzurro, Napoli si prepara a vivere anche il “derby dei fratelli” in Champions League.

Fonte: Il Mattino