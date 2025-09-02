NewsCalcioMercato

Napoli, colpo Hojlund: sfida in famiglia in Champions con il fratello Oscar

Sarà sfida tra fratelli in Champions League

By Guido Russo
0

Rasmus Hojlund è ufficialmente un nuovo attaccante del Napoli. Il 22enne danese, cresciuto calcisticamente tra Brondby, Holbaek e Copenaghen, torna in Italia dopo l’esperienza al Manchester United. Per lui, però, la Champions League riserverà subito un sapore speciale: il 4 novembre, al “Maradona”, sfiderà l’Eintracht Francoforte, dove gioca suo fratello minore Oscar.

Factory della Comunicazione

Oscar Hojlund, 20 anni, è un centrocampista moderno, capace di unire qualità e interdizione. Dopo l’esordio al Copenaghen, lo scorso anno è approdato all’Eintracht, con cui ha disputato 22 partite e segnato un gol, proprio contro il Borussia Dortmund. Da tempo è nel giro delle nazionali giovanili danesi, fino all’Under 21.

Non sarà la prima volta che i due fratelli si incrociano in Champions: già nella stagione 2023/24 Rasmus (allora allo United) affrontò il Copenaghen, ma i destini non si allinearono in campo. Oscar giocò solo pochi minuti nei recuperi, quando Rasmus era già stato sostituito.

La dinastia Hojlund, però, non si ferma qui. Oltre a Rasmus e Oscar, c’è anche Emil, gemello di quest’ultimo, punta centrale come il fratello maggiore. Dopo la trafila nel Copenaghen, si è trasferito allo Schalke 04, con cui ha collezionato 12 presenze nella scorsa stagione. Per lui già 25 presenze e 5 reti nelle selezioni giovanili della Danimarca.

Un’intera famiglia di talenti, erede della passione trasmessa dal padre Anders, ex attaccante negli anni Novanta in diverse squadre danesi. E ora, con Rasmus in azzurro, Napoli si prepara a vivere anche il “derby dei fratelli” in Champions League.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, dal mercato esce una rosa completa. Cheddira? Sassuolo scelta…

News

Napoli, rimpiazzare Lukaku non è stato troppo difficile. Dalla società idee chiare

Napoli

UFFICIALE – Dopo sei anni Raul Albiol torna in Serie A: lo spagnolo è un nuovo…

Interviste

“Nuovo centro sportivo, ADL ha firmato opzione d’acquisto per terreni a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.