Mercato Napoli – Con Conte è cominciato il secondo step di ricostruzione

Il mercato del Napoli ha inequivocabilmente la firma di Antonio Conte, che con arrivi importanti ha sancito quello che sarà il secondo step della ricostruzione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Doveva essere una campagna di rafforzamento, utile ad aumentare la profondità della rosa con le alternative necessarie e le opzioni che mancavano un anno fa in vista del ritorno in Champions e di una stagione durissima su quattro fronti, e così è stato. Ma non solo: il colpo De Bruyne è un regalo extralusso post scudetto, di certo il più affascinante dell’intera Serie A, mentre l’arrivo di Hojlund è la risposta imperiosa del grande club all’emergenza creata dall’improvviso forfait di Lukaku, il centravanti totem. Come ripete spesso e giustamente Conte: è andato in scena il secondo step del processo di ricostruzione, dopo la rifondazione di un anno fa inaugurata tra le macerie e conclusa con la sorprendente vittoria del campionato”.

Factory della Comunicazione