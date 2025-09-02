NewsCalcioMercato

Marrucco: “Mercato del Napoli da 8, ma con un neo”

Ecco il parere dell’agente Fifa Fulvio Marrucco

By Guido Russo
Fulvio Marrucco, agente Fifa, ha parlato ai Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, del calciomercato di Serie A, soffermandosi su quello del Napoli.

Ecco le sue parole:

Da tifoso sono ampiamente soddisfatto del mercato, l’unico neo è il mancato acquisto della riserva di Di Lorenzo, visto che a centrocampo si potrà sopperire all’assenza di Anguissa. Il mio voto al mercato del Napoli è per questo 8. In generale mi ha colpito vedere il Milan, la Juve e l’Inter affannarsi alla ricerca dei giusti rinforzi. Ho notato che non hanno più l’appeal sui giovani calciatori in particolare, che avevano sino a 10-15 anni fa.  E tutto ciò è sintomatico. I ragazzi di un tempo esultavano e correvano se venivano chiamati dalle tre squadre del Nord Italia. Oggi invece fanno lo stesso ma per la Premier League e questo, sia chiaro, va tutto a vantaggio del Napoli. E’ mutata la prospettiva, anche perché la Serie A è in fase discendente e non vedo grandi talenti che emergono dai nostri vivai. Per lo scudetto non temo la Roma, per me questa sfida sarà ristretta a Napoli, Inter, Juventus e Milan. Quest’ultimo senza coppe può ingranare in campionato”.

