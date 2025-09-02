NewsCalcioMercato

“L’OSCAR DI AURELIO” . Tris finale con Hojlund, Elmas e Barido. Il Napoli re del mercato

By Giuseppe Sacco
Altri tre acquisti nella giornata conclusiva: Rasmus in copertina

Via in prestito Hasa e Cheddira  

 

 

Elmas, Hoj, Barido   L’ultimo tris vale  presente e futuro    L’ex attaccante dello United ufficiale a mezzora dal gong

 

Il fantasista  argentino cresciuto  nel Boca ha 17 anni  e un talento puro  

 

Il tris finale sul tavolo dell’ultimo giorno di trattative: Rasmus Hojlund, Elif Elmas, Francisco Maria Barido. Un danese di 22 anni, un vecchio amico macedone di 25 che tornerà dopo seicento giorni – e che occuperà uno slot da extracomunitario – e un argentino neanche maggiorenne – 17 – dotato di cittadinanza croata. Il Napoli ha concluso la sessione estiva del mercato ufficializzando i colpi numero otto, nove e dieci. Ma non in quest’ordine: per calare il sipario su un mercato che ha rivoluzionato profondamente la squadra, il club ha usato la mano di quello che in prospettiva potrebbe diventare l’acquisto più importante dell’intera campagna. Il più inatteso, il colpo a sorpresa obbligato dal grave infortunio di Lukaku: «Benvenuto Rasmus!», il tweet pubblicato su X da De Laurentiis alle 19.30. A mezzora dal gong. Alle 16.45, invece, ancora attraverso il profilo social di Adl era cominciata la seconda vita azzurra di Elmas. L’ufficialità di Barido era stata annunciata dalla Lega nel pomeriggio, in mezzo a quelle dei due colleghi.  

 

Fonte: CdS

