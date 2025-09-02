Il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Napoli, Bologna e la Fiorentina sono le eccezioni che hanno pianificato la costruzione di una squadra con razionalità.

Nazionale?

Sono stati investiti molti soldi su giocatori giovani italiani, penso a Leoni e Marianucci, l’Inter ha reintegrato Pio Esposito, la Fiorentina ha pagato molto Piccoli e il Cagliari ha preso Sebastiano Esposito. Molti giocatori dell’Under 21 hanno cambiato maglia, Leoni in Premier potrà crescere molto di più che in serie A, sono sempre troppo pochi gli italiani nelle rose delle squadre, ma se uno spende soldi per un giovane è sicuramente una buona notizia. Manca però un attaccante, speriamo in Pio Esposito e Camarda ma al calcio italiano manca un centravanti di livello internazionale.

Lucca?

Non penso che possa risolvere questa operazione, l’entità della spesa per Lucca non la reputo una spesa intelligente”.