“Le sue chance se le sarebbe potute giocare tranquillamente con Meret”

Giancarlo, avete affrontato con il Cagliari il Napoli sabato. È stata una vittoria sofferta dei partenopei. Che Napoli ha visto? Un Napoli più forte o meno forte della passata stagione? Che sensazioni le ha dato la squadra di Conte?

“Allora, fermo restando che siamo solo alla seconda giornata ed è presto per trarre conclusioni definitive, è chiaro che quando ti trovi davanti una squadra con giocatori come De Bruyne e McTominay, i nomi da soli incutono timore.

In avvio il Napoli mi è sembrato non timido, ma comunque un po’ contratto. Con il passare dei minuti, però, ha aumentato la pressione, ha avuto pazienza e, alla fine, con mentalità militare, ha trovato il gol.

Adesso non riesco a darti un giudizio definitivo sul Napoli, ma rimane, a mio avviso, la candidata principale allo scudetto. Sulla carta si è migliorata, perché quando prendi un campione come De Bruyne alzi inevitabilmente il livello della squadra. Certo, non essendo ancora entrato pienamente nei meccanismi tattici e avendo avuto qualche acciacco nella preparazione atletica, credo sarà dopo la sosta che vedremo davvero i frutti del lavoro estivo.