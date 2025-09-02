La Marca: “Mercato del Napoli? Segnale fortissimo di programmazione e ambizione”

Nel corso di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’avvocato Domenico La Marca. Ecco un estratto dell’intervento.

“Come giudica di mercato del Napoli?

“Il mercato del Napoli è stato un segnale fortissimo di programmazione e ambizione. A differenza di tanti club italiani che hanno aspettato gli ultimi giorni, il Napoli ha messo Conte nelle condizioni ideali sin dall’inizio del ritiro, consegnandogli gran parte della rosa. L’imprevisto infortunio di Lukaku poteva essere un colpo durissimo, ma la società ha reagito con prontezza, portando a casa un profilo di prospettiva e qualità come Højlund, dopo l’investimento su Lucca. Forse è mancato un vice-Anguissa, ma il bilancio resta più che positivo: il Napoli ha allargato le rotazioni, ha aumentato il livello della competizione interna e ha dimostrato di avere una strategia chiara”.

Un suo parere su Napoli-Cagliari

“Era una partita insidiosa, perché il Cagliari aveva già dimostrato contro la Fiorentina di essere una squadra ben organizzata. Complimenti a Pisacane, che sembra aver dato subito un’identità chiara ai suoi. Il Napoli ha vinto una gara “sporca”, mostrando quella fame che serve: nonostante una serata non brillantissima, con difficoltà a trovare ritmo e cambio di passo contro un Cagliari ordinato e capace a tratti di far male in contropiede, la squadra non ha mai perso equilibrio. Questo è un segnale importante. E poi c’è la qualità: negli ultimi minuti il Napoli ha messo alle corde l’avversario, trovando il gol con Anguissa. Una rete che conferma come, anche con l’arrivo di De Bruyne, centrocampisti come McTominay e lo stesso Anguissa possano restare determinanti anche in zona realizzativa. È un Napoli che sa soffrire, ma che alla fine trova sempre la giocata giusta per vincere”.

Come valuta la prestazione di Lucca?