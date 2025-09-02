XCalcioMercato

La copertina è per Hojlund: ha talento, qualità, forza fisica e con Conte ampi margini di crescita

By Giuseppe Sacco
0

Factory della Comunicazione

Hojlund, dicevamo, potrebbe passare alla storia di questo mercato estivo come il colpo numero uno, al netto dell’ingresso a corte del principe De Bruyne: Rasmus compirà 23 anni a febbraio, potrebbe diventare un investimento da una cinquantina di milioni a fine stagione e soprattutto dovrà portare in dote i gol smarriti con lo stop di Lukaku o mai trovati da una stagione a questa parte. Ha talento, q ualità, forza fisica e ampi margini di crescita: con Conte potrà esplodere definitivamente. Soprattutto se riuscirà a diventare più concreto in fase realizzativa, incrementando i numeri delle ultime tre stagioni con l’Atalanta e il Manchester United: 26 in 129 partite. Senza però tirare un solo calcio di rigore.  

 

Fonte: CdS

