Hojlund, l’entusiasmo e la voglia di iniziare: “Sono partenopeo”

Ormai le “prime” presentazioni avvengono via social e, anche Hojlund, nuovo attaccante azzurro utilizza questo modus operandi per salutare i suoi nuovi tifosi. Sceglie il social più giovane in assoluto, instagram. Foto con maglia azzurra e fidanzata…Scrive Il Mattino: “Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore del Napoli. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità attraverso i canali social del club azzurro. L’attaccante danese ha pubblicato un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi: «Good thing I like pizza. Sono partenopeo», accompagnando la frase con una serie di foto che hanno già fatto il giro del web. Nel carosello pubblicato sul suo profilo si vede Hojlund con la nuova maglia azzurra e un fantastico panorama come sfondo. Un post che trasuda entusiasmo e una voglia evidente di iniziare questa nuova avventura sotto il Vesuvio. Il riferimento alla pizza nel post di Hojlund strappa un sorriso e fa già breccia nel cuore dei tifosi azzurri, che sui social hanno risposto con migliaia di like, commenti e messaggi di benvenuto. «Sono partenopeo», scrive lui, come a voler dichiarare fin da subito il proprio amore per Napoli, la sua cultura e la sua gente. Ora si attende soltanto il primo allenamento e magari l’esordio già nelle prossime settimane. Hojlund è pronto a diventare protagonista al Maradona. E i tifosi non vedono l’ora”

