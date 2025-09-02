Giudice sportivo: nessuna squalifica in Serie A

Dopo la seconda giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni. In vista della 3^ giornata, quella che si svolgerà dopo la sosta, non ci sono nuovi giocatori squalificati. Resta quindi in essere solo la precedente sanzione per Andrea Cambiaso della Juventus che, dopo la prima giornata, era stato fermato per due turni (scontato solo il primo). L’unica squalifica riguarda il preparatore della Cremonese Giovanni Saffioti per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale.

