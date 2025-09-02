NewsCalcio

Giovedì a Radio Ibr Scampia la trasmissione “CALCIO SPRINT” puntata special in compagnia di Tommy Mandato

By Giuseppe Sacco
0

Conduce Gabriella Calabrese

 

Factory della Comunicazione

Commento esterno
Commento  da studio: da Napoli Emilia Verde, Vincenzo Buono

Da Monza Marco Lepore

 

Alla regia e cura fonica  Riccardo Cerino – Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

 

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Pastore: “Col Cagliari vittoria “contiana”. De Bruyne deve…

News

Elmas, messaggio da brividi sui social: “Sono tornato a casa”

News

Carlo Tarallo: “Napoli regina del mercato. La permanenza di Conte il miglior…

News

La Marca: “Mercato del Napoli? Segnale fortissimo di programmazione e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.