Elmas, messaggio da brividi sui social: “Sono tornato a casa”

Con tre foto ed un post struggente. Così Elif Elmas ha commentato il suo ritorno al Napoli. Il centrocampista macedone classe 1999 non ha nascosto il suo entusiasmo per essere tornato a vestire la maglia con la quale ha vinto uno scudetto nella stagione 2022-2023. Di seguito il post di Elmas.

Factory della Comunicazione

“Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa. Anche quando ero lontano migliaia di Km mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato.

Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona.”