“Ecco la prima pietra”, De Laurentiis sui social. Ecco dove nascerà il nuovo centro sportivo

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un messaggio pubblicato su X ha annunciato l’accordo per i terreni per la nascita del nuovo centro sportivo. Il Corriere dello Sport scrive: “Una foto social, ironica e indicativa, un annuncio neppure troppo a sorpresa per chi ha buona memoria: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno». Una prima pietra virtuale, ma pur sempre un inizio. Aurelio De Laurentiis ha scelto X, ieri pomeriggio, per dar seguito alle sue parole pronunciate il Sabato Santo, 19 aprile, vigilia di Monza-Napoli, gol vittoria del solito McTominay: «Ci metto la mia faccia e la mia parola. Il primo settembre inizierò i lavori», aveva detto a Crc parlando del nuovo centro sportivo. Opzione di acquisto dei terreni firmata, dunque, in attesa dei prossimi passi, dell’accordo da siglare, dell’inizio dei lavori, della prima vera pietra da poggiare sul futuro.

