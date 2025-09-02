NewsCalcioRassegna Stampa

“Ecco la prima pietra”, De Laurentiis sui social. Ecco dove nascerà il nuovo centro sportivo

By Emilia Verde
Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un messaggio pubblicato su X ha annunciato l’accordo per i terreni per la nascita del nuovo centro sportivo. Il Corriere dello Sport scrive: “Una foto social, ironica e indicativa, un annuncio neppure troppo a sorpresa per chi ha buona memoria: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno». Una prima pietra virtuale, ma pur sempre un inizio. Aurelio De Laurentiis ha scelto X, ieri pomeriggio, per dar seguito alle sue parole pronunciate il Sabato Santo, 19 aprile, vigilia di Monza-Napoli, gol vittoria del solito McTominay: «Ci metto la mia faccia e la mia parola. Il primo settembre inizierò i lavori», aveva detto a Crc parlando del nuovo centro sportivo. Opzione di acquisto dei terreni firmata, dunque, in attesa dei prossimi passi, dell’accordo da siglare, dell’inizio dei lavori, della prima vera pietra da poggiare sul futuro.

La nuova casa del Napoli sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta, dato che l’accordo con Castel Volturno scadrà a giugno del prossimo anno. Tante le ipotesi valutate, ampio era stato il dossier dei dirigenti con tutte le opzioni, le opportunità, le suggestioni che offriva il territorio. Tutte sono state valutate attentamente con l’aiuto dei tecnici che hanno valutato i siti proposti e le rispettive fattibilità urbanistiche e ambientali oltre che i costi di realizzazione. Adl alla fine ha optato per una località centrale e ben collegata, raggiungibile in meno di mezz’ora di auto da Napoli, distante una ventina di chilometri dal capoluogo campano e una trentina dall’attuale e ormai storico Training Center. Succivo è anche molto vicina alla stazione dell’alta velocità di Afragola. Il Napoli, dunque, si prepara ad avere una casa propria. Un centro sportivo moderno, multifunzionale, con tutti i dettagli ancora da definire ma che sicuramente risponderà a tutte le esigenze di crescita del club. Lo stesso De Laurentiis aveva svelato la sua idea, ovvero non solo campi e strutture per la prima squadra ma attenzione particolare per tutto il settore giovanile. Da Castel Volturno a Succivo, restando in provincia di Caserta. Aspettando la prima pietra. Quella vera”.
