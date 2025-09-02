CalcioNapoliNews

De Bruyne lascia Posillipo e si avvicina al…lavoro!

By Gabriella Calabrese
Dal panorama del Golfo al…lavoro. C’è chi sceglie la bellezza chi preferisce la praticità. Kevin De Bruyne sceglie la seconda e trasloca. Scrive Il Cds: “Lascerà Posillipo, dove s’era sistemato pro tempore, e si stabilirà con la sua famiglia sul litorale. Nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno. I suoi vicini saranno i compagni McTominay, Gilmour, Beukema, Lobotka e Gutierrez, già residenti da quelle parti. Mezzo Napoli farà casa e campo, tutti insieme in una sorta di Zona Azzurra. Stile Madrid, modello Finca. Però con l’odore del mare nell’aria.”

