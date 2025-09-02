Cordon (ds Siviglia): “Mai trattato Juanlu con il Napoli!”

É stato un vero e proprio intrigo di mercato quello che ha visto come protagonisti il Napoli, il Siviglia e Juanlu Sanchez. Alla fine non se n’è fatto nulla. Il terzino destro classe 2004 è rimasto in Andalusia. Il direttore sportivo biancorosso Antonio Cordon, ha specificato, in una conferenza stampa, che il Napoli non ha mai inviato un’offerta.

“Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta del Napoli per Juanlu Sánchez. Sono arrivate offerte per giocatori al club, diverse. Dal Napoli non c’è stata alcuna offerta ufficiale, molti rumors, logoranti possibilità, ma in nessun momento il Siviglia ha negoziato con il Napoli”. Non è mai arrivata alcuna offerta. Ci sono state altre dal mercato inglese, ma ci sono giocatori che ritengono che non sia il progetto giusto, che amano la loro città e vogliono lottare per il loro club, nonostante al club avrebbe fatto comodo. Bisogna rispettare le persone e i giocatori. Con il Napoli non abbiamo mai negoziato nulla“.