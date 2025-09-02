Conte si gode la Costiera Amalfitana tra relax e affetto dei tifosi

Antonio Conte ha scelto la magia della Costiera Amalfitana per staccare la spina dopo la vittoria casalinga del suo Napoli contro il Cagliari. Dalla domenica successiva al match, il tecnico ha trovato riposo e tranquillità in un lussuoso albergo alle porte di Amalfi, sfruttando la sosta per le nazionali per regalare a sé stesso e alla squadra qualche giorno di meritato relax prima della ripresa degli allenamenti a Castelvolturno, dove ritroverà i nuovi acquisti Hojlund ed Elmas.

Nella serata di ieri Conte ha lasciato la sua residenza esclusiva per visitare Ravello insieme alla moglie e alla figlia. La famiglia si è immersa nelle bellezze della “Città della Musica”, con tappa a Villa Rufolo, storica dimora del lord scozzese Francis Nevile Reid e oggi meta turistica internazionale.

In tenuta casual, con maglietta blu e cappellino nero, l’allenatore non è passato inosservato: numerosi tifosi lo hanno riconosciuto e hanno approfittato per scattare foto ricordo, accolti con disponibilità dal tecnico. Dopo la passeggiata tra i vicoli e i panorami di Ravello, Conte avrebbe concluso la serata in un ristorante locale, prima di fare rientro in albergo.