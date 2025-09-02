CdS – Mercato da numero “10” per il Napoli

Ieri alle ore 20,00 si è ufficialmente chiuso il mercato estivo, e per il Napoli tra entrate ed uscite lo stesso ha un valore importante. Il Corriere dello Sport scrive: “La maglia numero 10 di Diego in prestito secco per una notte, senza diritto di riscatto: il Napoli però l’ha meritata e l’ha indossata nell’ultimo giorno di un mercato condotto in maniera sopraffina in entrata, con dieci acquisti, e in uscita, con quindici cessioni. Squadra stravolta nei tratti somatici, nei muscoli e finanche nel cervello ma non nell’anima e negli occhi: la ferocia e lo sguardo infiammabile sono sempre quelli di Antonio Conte, proprio come ha confermato la vittoria contro il Cagliari. Investiti 147,5 milioni di euro, un’enormità, ma con un paio di postille da precisare: al computo andranno aggiunti i bonus, compreso quello alla firma dello svincolato De Bruyne; non sono ancora contemplati i 40 milioni di euro del riscatto di Hojlund, obbligatorio con la qualificazione del Napoli alla prossima Champions. Importantissimi anche gli incassi: 140 milioni, con il plus della cessione di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni. Che diventano 210 considerando anche i 70 dell’affare Kvara al Psg di gennaio”.

Factory della Comunicazione