Ufficiale: Francisco Martin Baridò è del Napoli!

Se n’è parlato tanto nel corso della mattinata. Francisco Martin Baridò è un giocatore del Napoli. A darne l’ufficialità è il sito della Lega Serie A. Il club di Aurelio De Laurentiis ha depositato, infatti, il contratto del fantasista argentino.

Factory della Comunicazione

Arrivato a Gennaio 2024 alla Juventus dal Boca Juniors per opera di Giovanni Manna, il classe 2008 ha da subito incantato. Con la maglia dell’Under 17 bianconera, Baridò ha disputato 13 partite mettendo a segno 8 gol e 9 assist. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli sino al 2028 con opzione per il 2030.

Di seguito lo screen del sito della Lega Serie A.