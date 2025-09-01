NewsCalcioIn Evidenza

UFFICIALE: Elif Elmas è un giocatore del Napoli

By Giovanni Esposito
Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’acquisizione delle prestazioni sportive di Elif Elmas. Di seguito la nota del club azzurro.

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig”.

Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l’esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino.

Bentornato, Eljif!

