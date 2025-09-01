NAPLES, ITALY - JUNE 04: President of SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, looks on next to the Serie A trophy following the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
UFFICIALE: annuncio a sorpresa e originale di De Laurentiis

By Giovanni Esposito
È una giornata di annunci questo 1 settembre nel quale sta per concludersi la sessione estiva di calciomercato. Ma non si tratta, però, solo di mecato. Infatti, Aurelio De Laurentiis ha spiazzato tutti i tifosi con un tweet. Il presidente del Napoli ha annunciato, in maniera molto particolare, la firma dell’opzione per l’acquisto del terreno sul quale verrà costruito il nuovo centro sportivo. Tenendo fede a quanto detto qualche settimana fa, il patron azzurro ha postato la “prima pietra” del nuovo centro sportivo del Napoli.

