UFFICIALE: annuncio a sorpresa e originale di De Laurentiis

È una giornata di annunci questo 1 settembre nel quale sta per concludersi la sessione estiva di calciomercato. Ma non si tratta, però, solo di mecato. Infatti, Aurelio De Laurentiis ha spiazzato tutti i tifosi con un tweet. Il presidente del Napoli ha annunciato, in maniera molto particolare, la firma dell’opzione per l’acquisto del terreno sul quale verrà costruito il nuovo centro sportivo. Tenendo fede a quanto detto qualche settimana fa, il patron azzurro ha postato la “prima pietra” del nuovo centro sportivo del Napoli.

