Ufficiale: Alessandro Zanoli ceduto all’Udinese

Il Napoli ha annunciato la cessione di Alessandro Zanoli all’Udinese. Di seguito il comunicato del club partenopeo.

“La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessandro Zanoli all’Udinese Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

 

Il 20 settembre 2021 il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria per 0-4 a Udine. Zanoli ha collezionato 22 presenze con il Napoli in tutte le competizioni, di cui 3 in Champions League.

In bocca al lupo, Alessandro!”

