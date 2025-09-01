NewsCalcioMercato

Tutti i dettagli del lungo accordo tra Napoli e Hojlund. Una clausola dà garanzie per il futuro

By Giuseppe Sacco
0
 Rasmus Hojlund è l’uomo giusto che arriva nel posto giusto, al momento giusto: il Napoli ha perso Lukaku 18 giorni e due partite  fa, il 18 settembre esordirà in Champions inaugurando un periodo di impegni a perdifiato e in calce alle due vittorie contro Sassuolo e Cagliari ci sono le firme di McTominay, De Bruyne e Anguissa. Ovvero: tre centrocampisti. A una squadra piena di qualità in mediana e sulla trequarti, dotata di un’organizzazione difensiva invidiabile e di un equilibrio a prova di terapeuta, mancava proprio un centravanti giovane, affamato e di calibro internazionale per colmare l’improvvisa voragine creata dall’infortunio di Lukaku; completare la coppia con Lucca; e soprattutto per rialzare un livello offensivo crollato fino ai limiti dell’inadeguatezza, in rapporto al numero e al livello degli impegni e degli avversari in arrivo dalla sosta in poi. Serviva una risposta perentoria e prepotente e il Napoli l’ha fornita da grande club con un investimento da 45 milioni complessivi per un cavallo di razza di 22 anni: 5 per il prestito, 40 per il riscatto che diventerà obbligatorio con la qualificazione alla prossima Champions. Contratto da 5 anni più uno, clausola rescissoria da 90 milioni valida dal 2027: considerando l’età e i termini contrattuali, l’idea è stata quella di assicurarsi il futuro. Oltre al presente, of course.  Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Dall’ Argentina Manna fiuta il colpaccio e prova l’ultimo blitz. Talento Under…

X

CdS Campania – “ECCO FRATEMUS”. Hojlund è del Napoli, DeLa ha…

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 1° settembre

News

Champions League – Il Manchester City perde un “pezzo”, non ci sarà…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.