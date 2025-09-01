NewsCalcioIn Evidenza

Reginaldo:” Lucca? Sta pagando troppo perché”

Reginaldo, attaccante del Real Magma ed ex Siena, Parma e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La novità del 4-1-4-1 quasi me l’aspettavo, perché Conte in ritiro trova sempre soluzioni alternative e di certo, al di là del 4-3-3, avrà provato anche il 3-5-2 al quale potrebbe sempre ricorrere. Nel momento giusto il mister farà giocare il tridente offensivo, appena la squadra smaltirà il lavoro pesante segnerà più gol e il problema offensivo sarà risolto. Contro il Cagliari non ho visto affatto male il Napoli, è da ricordare che non è semplice giocare contro squadre del genere.
Lucca? Essere titolare del Napoli non è facile, sta pagando perché sta cercando troppo di fare quello che richiede il mister, specie nel sacrificio. Sono convinto che col tempo anche lui sarà più brillante e segnerà diversi gol. Non è facile trovare alternative a Di Lorenzo e ad Anguissa, tant’è che uno dei colpi più importanti del Napoli è stato quello di trattenere Anguissa, centrocampista super in tutte le fasi. Quando mancherà, probabilmente, il mister si affiderà ad un centrocampo di maggiore qualità”
