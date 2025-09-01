NewsCalcioNapoli

Rasmus Hojlund, il gioiello letale del Napoli: da recordman al Manchester United a arma segreta di Conte

By Emanuela Menna
0

Rasmus Hojlund, oggi al Napoli, si è messo in mostra già al Manchester United, dove nel 2024 ha stabilito un record storico: sette gol in sei partite consecutive di Premier League, diventando il più giovane di sempre a riuscirci. È stato un trascinatore dei Red Devils, anche se con il cambio di allenatore da ten Hag ad Amorim ha avuto meno spazio. Nonostante ciò, ha mantenuto un rendimento straordinario: tra i giocatori dei top 5 campionati europei che hanno segnato senza rigori, Hojlund ha la più alta percentuale realizzativa (23%). Numeri che lo rendono un attaccante letale, ora a disposizione di Conte.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Conte apre al vivaio: spazio a Vergara e Ambrosino per costruire il futuro del Napoli

News

“Amma fatica’”: il mantra di Conte che unisce Napoli e i napoletani

News

Napoli, vittorie di misura e attacco da costruire: la sfida di Conte con Hojlund e…

News

Napoli da record: De Laurentiis investe oltre 200 milioni per riportare la squadra al…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.