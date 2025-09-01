Rasmus Hojlund, il gioiello letale del Napoli: da recordman al Manchester United a arma segreta di Conte

Rasmus Hojlund, oggi al Napoli, si è messo in mostra già al Manchester United, dove nel 2024 ha stabilito un record storico: sette gol in sei partite consecutive di Premier League, diventando il più giovane di sempre a riuscirci. È stato un trascinatore dei Red Devils, anche se con il cambio di allenatore da ten Hag ad Amorim ha avuto meno spazio. Nonostante ciò, ha mantenuto un rendimento straordinario: tra i giocatori dei top 5 campionati europei che hanno segnato senza rigori, Hojlund ha la più alta percentuale realizzativa (23%). Numeri che lo rendono un attaccante letale, ora a disposizione di Conte.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino