Perinetti: “Scudetto? Il Napoli è favorito”

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti, è intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, in onda su Stile Tv.
Ecco le parole di Giorgio Perinetti:
“Il Napoli parte favorito perché ha vinto il campionato e confermato Conte e il blocco base. E ha finalmente riempito l’organico con giocatori che sono tutti validi e possono contribuire ad una stagione importante. Mi sembra che sia stato fatto un grande lavoro. Forse serviva un sostituto diverso per Di Lorenzo, ma per il resto sono stati presi giocatori in grado di offrire a Conte delle alternative pronte. L’Inter è sul piano del Napoli, anche se ha cambiato allenatore e filosofia di gioco; poi bisognerà valutare le altre, qualcosa in più lo capiremo anche al ritorno dalle nazionali. La Juve è una squadra completa e da tenere in considerazione. Credo che ogni anno la Serie A proponga situazioni nuove e di alto livello; per ora vedo Inter e Napoli davanti, con a ridosso la Juve e poi le altre.