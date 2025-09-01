Per il colpo Burido è solo una questione burocratica, una corsa contro il tempo per completare il tesseramento nei termini

Il suo agente, l’avvocato Marco Sommella, è stato assediato anche in occasione di questa sessione di mercato: Barido è il numero 10 della Sub 17 argentina, è un trequartista che ha fantasia, gol e assist, dribbling micidiali affinati con il Futsal, e su di lui sono piombati club di mezza Europa. C’è grande attesa intorno al suo nome e alle sue doti, il futuro è suo. Francisco, però, si sentiva legato a Manna da una sorta di patto d’onore e così il Napoli è riuscito a mettere le mani sul suo talento. Oggi, nell’ultima giornata di un mercato che ha già prodotto nove acquisti, Barido può diventare la ciliegina numero dieci. Come il numero della sua maglia e dei predestinati. Tra l’altro, nonostante sia argentino, è anche dotato di cittadinanza croata (per origini materne). I suoi genitori si trovano in Italia per ragioni professionali: è scontato che se tutto andrà come deve, la famiglia lo seguirà a Napoli. Ora è solo una questione burocratica, una corsa contro il tempo per completare il tesseramento nei termini. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione