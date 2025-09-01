NewsCalcioNapoli

Napoli, vittorie di misura e attacco da costruire: la sfida di Conte con Hojlund e Lucca

By Emanuela Menna
Lo scorso campionato del Napoli ha visto 13 successi con un solo gol di scarto e 10 pareggi, a conferma di un attacco non tra i più prolifici, solo sesto in Serie A. Lukaku, con 14 reti, e McTominay, con 12, sono stati i migliori realizzatori. In questo avvio di stagione hanno segnato tre centrocampisti – McTominay, De Bruyne e Anguissa – mentre Lucca non ha inciso e sul giovane Hojlund, pagato 80 milioni due anni fa, ci sarà da lavorare: il suo massimo in campionato restano i 10 gol segnati in Premier nel 2023-24. Conte dovrà “costruire” il bomber con pazienza, la stessa con cui squadra e allenatore hanno conquistato un successo che sembrava insperato nella scorsa stagione. Perché il calcio insegna che «non è finita finché non è finita» e che, come diceva Boniperti, «vincere è l’unica cosa che conta». A volte, basta anche un solo gol.

