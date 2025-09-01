NewsCalcioNapoli

Napoli in festa: Anguissa decide al 95’ contro il Cagliari

By Emanuela Menna
Il Napoli conquista tre punti preziosi battendo il Cagliari allo scadere, in una partita più complicata del previsto. Gli azzurri hanno faticato a trovare spazi contro una squadra arroccata in difesa, capace di chiudere ogni varco per gran parte dell’incontro. Solo al minuto 95 Anguissa è riuscito a sfondare la barricata e a siglare il gol che ha fatto esplodere di gioia lo stadio e la città. Una vittoria di misura, definita da Allegri “a corto muso”, che vale tanto per la classifica quanto per il morale della squadra e dei tifosi.

