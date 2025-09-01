Napoli in festa: Anguissa decide al 95’ contro il Cagliari

Il Napoli conquista tre punti preziosi battendo il Cagliari allo scadere, in una partita più complicata del previsto. Gli azzurri hanno faticato a trovare spazi contro una squadra arroccata in difesa, capace di chiudere ogni varco per gran parte dell’incontro. Solo al minuto 95 Anguissa è riuscito a sfondare la barricata e a siglare il gol che ha fatto esplodere di gioia lo stadio e la città. Una vittoria di misura, definita da Allegri “a corto muso”, che vale tanto per la classifica quanto per il morale della squadra e dei tifosi.

