Napoli: il nuovo centro sportivo sorgerà a Succivo

Secondo quanto rivelato dall’ edizione online del quotidiano La Repubblica, il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà in località Succivo.

Factory della Comunicazione

Aurelio De Laurentiis ha annunciato attraverso i social l’opzione di acquisto per un terreno su cui sorgerà il nuovo centro sportivo del club.

La struttura andrà ad ospitare sia la prima squadra che le giovanili del club e secondo le indiscrezioni rivelate da Repubblica, sorgerà in provincia di Caserta, precisamente in zona Succivo. Saranno necessari tuttavia tempi lunghi prima che il Napoli si trasferisca, con Castel Volturno che resterà sicuramente il training center ufficiale del Napoli fino al termine della stagione.