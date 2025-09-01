Napoli, ecco la lista Serie A: chi è inserito e come funziona

Il mercato delle squadre italiane è stato condizionato dalle regole della Serie A per le liste da presentare all’inizio di ogni campionato. La principale prevede un massimo di 17 giocatori. Poi c’è quella del vivaio con quattro giocatori cresciuti in casa. Infine quella con quattro formati in Italia per un totale di 25 giocatori a cui aggiungere infiniti Under, ovvero quelli nati dal 2003 in poi. Con l’arrivo di Gutierrez erano finiti i posti per gli over.

Per Elmas, annunciato oggi, l’unica soluzione è stata quella di escludere Lukaku dalla lista campionato inserendolo poi quando sarà tornato disponibile. Nessuno problema per Hojlund che è un Under essendo classe 2003.

Discorso diverso per l’Europa. Per la Champions, infatti, come scrive Tuttonapoli, non esiste come in Italia la stessa regola per il limite degli Under, quindi eventualmente i 2003 (come Marianucci) dovranno essere inseriti nella lista dei 25. Per la Uefa, esiste solo la Lista B che comprende quelli nati dal 2003 in poi ma che siano stati tesserati con continuità per il club da almeno due anni dal compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi.Quindi Conte per la Champions, da regolamento, dovrà valutare tagli anche eccellenti.

Questa la lista Serie A:

LISTA 17 OVER

1 Milinkovic-Savic

2 Rrahmani

3 Buongiorno

4 Juan Jesus

5 Beukema

6 Spinazzola

7 Mazzocchi

8 Olivera

9 Anguissa

10 Gilmour

11 McTominay

12 De Bruyne

13 Lobotka

14 Noa Lang

15 David Neres

16 Elmas

17 Gutierrez

LISTA VIVAIO

1 Contini

2 Vergara

3 Ambrosino

4 –

LISTA ITALIANI

1 Meret

2 Di Lorenzo

3 Politano

4 Lucca

LISTA UNDER (nati dal 2003 in poi)

1 Marianucci

2 Hojlund