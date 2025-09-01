Napoli da record: De Laurentiis investe oltre 200 milioni per riportare la squadra al top

Il Napoli vive la sessione di mercato più sontuosa della sua storia, con investimenti superiori ai 200 milioni di euro per rafforzare la rosa e riportarla al livello di Inter, Juventus e Milan. Pur mantenendo fede al modello gestionale basato sull’equilibrio di bilancio e sul rispetto del fair play finanziario, il club ha visto crescere il monte ingaggi fino a quasi 120 milioni. Tra le operazioni più rilevanti spicca l’arrivo di Kevin De Bruyne, legato al club fino al 2027 con un ingaggio da 11 milioni lordi e oltre 10 milioni di bonus alla firma per i suoi agenti. Una politica di spesa calibrata ma ambiziosa, che segna un cambio di passo nella gestione De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino