Mercato record e conti in ordine: l’opera dell’uomo solo al comando

Equilibrio. Il Napoli in campo, De Laurentiis in bilancio. Gli occhi del patron sempre accesi sul fair play finanziario, ma, nonostante ciò, il presidente azzurro ha speso quasi 250 milioni di euro tra acquisti e stipendi questa estate. Il Mattino scrive della sua gestione: “Sarà anche una gestione padronale, con un uomo solo al comando: ma nel Napoli i conti sono ancora una volta perfettamente in ordine, nonostante le spese ingenti di questa estate. Quello che ha incassato dalle cessioni eccellenti (da Kvara a Osimhen per un totale di 150 milioni), De Laurentiis li ha rimessi sul mercato. Facendo bene i conti: dai diritti televisivi della serie A il club ottiene circa 70 milioni all’anno e il resto dei ricavi arrivano dal merchandising e dagli incassi. E ora ci sono anche i proventi record della Champions. È un club che attira potentissimi investitori (Msc, Acqua Sorgesana, Coca Cola, Ea7 del gruppo di Giorgio Armani) e che unico in Europa si autoproduce le maglie da gioco e da allenamento, con fatturati che si aggirano attorno ai 20 milioni. La solidità economica va di pari passo con le scelte oculate e competenti sul mercato interno e internazionale e le spese sempre tenute sotto controllo: gli acquisti più costosi di questa estate, dopo Hojlund, sono stati Lucca (35 milioni) e Beukema (31 milioni). Conte parla di investimenti per il futuro: ovvio, non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma questa maxi-iniezione di forze nuove è un “una tantum”.

