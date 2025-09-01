Maxi-rissa tra ultrà Atalanta e Como: stop trasferte in vista

Dopo la violenta rissa sull’A1 tra circa 500 tifosi di Atalanta e Como, le autorità stanno valutando un blocco delle trasferte di almeno due mesi per entrambe le tifoserie, come già accaduto ai sostenitori del Napoli. Lo scontro è avvenuto nell’area di servizio “Somaglia Nord”, dove circa 300 ultrà bergamaschi e 200 lariani hanno invaso anche la carreggiata, causando il temporaneo blocco del traffico. All’arrivo della polizia, i gruppi si sono dispersi e hanno ripreso il viaggio sotto scorta. Non si registrano feriti né danni.

