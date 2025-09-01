Italian police escorts Paris Saint-Germain's supporters as they arrive at San Siro stadium in Milan prior the UEFA Champions League football match against AC Milan on November 7, 2023 (Photo by JÈrÙme RASETTI / AFP)
NewsCalcioRassegna Stampa

Maxi-rissa tra ultrà Atalanta e Como: stop trasferte in vista

By Emanuela Menna
0

Dopo la violenta rissa sull’A1 tra circa 500 tifosi di Atalanta e Como, le autorità stanno valutando un blocco delle trasferte di almeno due mesi per entrambe le tifoserie, come già accaduto ai sostenitori del Napoli. Lo scontro è avvenuto nell’area di servizio “Somaglia Nord”, dove circa 300 ultrà bergamaschi e 200 lariani hanno invaso anche la carreggiata, causando il temporaneo blocco del traffico. All’arrivo della polizia, i gruppi si sono dispersi e hanno ripreso il viaggio sotto scorta. Non si registrano feriti né danni.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Zuniga sul Napoli: “Accettai senza pensarci, mi sentii subito a casa”

Calcio

Damiani: “De Bruyne acquisto migliore, Napoli favorita”

Calcio

Cheddira in uscita, ma destinazione in bilico

Calcio

SSCN – Compleanno in casa Napoli: auguri a Mathias Ferrante

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.