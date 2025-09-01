Liverpool sempre più solo al comando della Premier League

Il pareggio dei Reds con l’Aston Villa, 2-2, non ha modificato più di tanto la situazione della classifica in Premier League e non ha modificato neppure nelle scommesse Premier League dove il Liverpool è dato favorito di gran lunga con una quotazione pari a 1.25. Accreditata di una qualche possibilità solo l’Arsenal quotato a 4.25. Tutti gli altri praticamente non pervenuti.

The Gunners in realtà, un paio di punti li hanno rosicchiati ai Reds riducendo lo svantaggio a 8 punti, comunque non pochi, grazie alla vittoria in trasferta ai danni del Leicester. Tuttavia, un’altra opportunità per l’Arsenal potrebbe verificarsi al prossimo turno, i Gunners riceveranno un West Ham alquanto opaco, confortevolmente distante dalla zona retrocessione ma quintultimo a quota 27 punti.

In chiave Champions League gli altri due posti se li stanno giocando, al momento, il Nottingham Forrest a 47 punti ma reduce da una sconfitta a casa del Fulham, 2-1, il M. City a 44 punti, vittorioso col rotondo risultato di 4-0 ai danni del Newcastle. In lizza per l’Europa anche il Chelsea a quota 43 insieme all’Athletic Football Club Bournemouth. A 41 punti infine il Newcastle. I Magpies non se la passano esattamente bene avendo incamerato ben 3 sconfitte nelle ultime 5 gare.

Un discorso a parte va fatto per il M. United quindicesimo ad appena 29 punti. I Red Devils sono in caduta libera anche sotto il profilo finanziario. La deludente stagione fin qui disputata è costata alla società un calo del 5% in borsa. I ricavi del Manchester United sono diminuiti complessivamente del 12% nell’ultimo trimestre del 2024 (198,7 milioni di sterline di entrate rispetto ai 225,8 dello stesso periodo dell’anno precedente). I ricavi dai diritti TV sono calati del 42%. L’utile operativo si è ridotto a 3,1 milioni contro i 27,5 precedenti e il debito è aumentato da 506,6 a 515,7 milioni. Per contenere i costi, il club ha licenziato durante il 2024 circa 250 dipendenti e altri licenziamenti nelle prossime settimane non sono da escludersi.

Se in generale i giochi non sono ancora fatti, relativamente al primato, a maggior ragione non lo sono per le posizioni di rincalzo dove la classifica è abbastanza corta. In appena 5 punti sono raggruppate ben sette squadre.

La classifica marcatori vede al primo posto una nostra vecchia conoscenza, Mohamed Salah con 24 gol, a quasi 33 anni Salah rimane uno dei marcatori più prolifici in Premier ma anche in Europa e anche uno dei meglio pagati con un ingaggio pari a 18,2 milioni GBP annui. Al secondo posto della classifica marcatori Erling Haaland (19) in quota al M. City. Chiude il podio Chris Wood del Nottingham Forest con 18 gol siglati.

In coda situazione decisamente tragica per il Southampton. Con soli 9 punti il Southampton è virtualmente retrocesso anche se la matematica non lo condanna ancora. Pericolanti al penultimo posto Leicester e Ipswich Town con 17 punti, preceduti di poco dal Wolverhampton a 19 punti.