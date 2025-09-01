Lele Adani: “Ormai Antonio Conte ha talmente catalizzato tutto che c’è tempo anche se mancano 10 secondi”

L’ex calciatore e opinionista, Lele Adani, ha parlato ieri a La Domenica Sportiva, sottolineando fra le altre cose, la vittoria del Napoli contro il Cagliari all’ultimo minuto. “Un allenatore come Conte vale tra i 15-18 punti. Ti dà quel 20% per vincere il campionato o al massimo arrivare quinto. Quindi penso che valga, tipo come ieri in una partita difficile. A 15 minuti dalla fine lui toglie il calciatore col pedigree più di valore del nostro campionato che è De Bruyne e mette Lang, che è un giocatore che non è ancora pronto ma che si fa trovare pronto. Il sostituto di Lukaku è Lucca, che non ancora all’altezza di sostituire il belga, infatti è arrivato Hojlund. A dieci minuti dalla fine toglie anche Lucca per far debuttare Ambrosino in Serie A e vince la partita con questi cambi. Questo è Antonio Conte. Ecco perchè quando descriviamo il Napoli, anche se non gioca bene ed ha qualche occasione e la spreca e arrivare al 95′ per vincere, per me sono tutti Antonio Conte il giovane, il vecchio, l’infortunato, il magazziniere, il tifoso. Ormai Antonio Conte ha talmente catalizzato tutto che c’è tempo anche se mancano 10 secondi. Serie A con 16 squadre? Il punto è che devono essere in regola coi conti, non bisogna fare eccezioni. Chi è a posto coi conti deve poter partecipare. Perchè quello è doping”.

Factory della Comunicazione