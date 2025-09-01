gattuso cavani
Italia/Estonia: Gattuso comincerà con un sold out

By Gabriella Calabrese
Si legge sul sito della FIGC – Inizierà con un sold out l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Si va infatti verso il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, dove venerdì 5 settembre (ore 20.45) l’Italia affronterà l’Estonia riprendendo il cammino nel girone di qualificazione al Mondiale.

Sono oltre 18.000 i biglietti emessi per il match, che vedrà gli Azzurri tornare a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini). Oggi sono stati rimessi in vendita 800 tagliandi di Curva Sud, acquistabili al prezzo di 20 euro (5 euro per gli Under 12) presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it.

