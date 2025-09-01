NewsCalcioIn Evidenza

Incocciati: “Hojlund? Non credo si faccia prendere dall’emozione”

Incocciati: "Hojlund? Non credo si faccia prendere dall'emozione"

By Nicola Mirone
0

L’ex calciatore di Napoli e Milan, Giuseppe Incocciati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Incocciati:

Zaniolo all’Udinese? Potenzialmente è quello che ha nelle corde tanto da dare, ma non riesce ad esprimersi per altri motivi.

Ha compromesso il suo cammino per il suo carattere, ma è un giocatore che ha grandi possibilità dal punto di vista tecnico e fisico. A me piace, ma non basta essere bravi se poi non sai gestire le emozioni e i rapporti quando serve. E lui pecca in questo. Hojlund con che testa arriva al Napoli? Non so, ma certamente ha già frequentato il nostro campionato e sa quanto sia importante dimostrare.

Non credo che Hojlund si faccia prendere dall’emozione, è abbastanza freddo per entrare nel ruolo, la speranza è che possa veramente fare bene, perché il Napoli ha necessità lì davanti. Senza un punto di riferimento importante lì davanti diventa problematica la situazione. Vlahovic titolare nella Juventus? Non lo so. Fa gol quando entra dalla panchina, fossi il tecnico manterrei la stessa formula. Darei un’altra opportunità a David, sapendo che Vlahovic quando entra fa gol”.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli: il nuovo centro sportivo sorgerà a Succivo

News

C 21 Ambrosino: “Conte ha avuto tutto quello che voleva, De Laurentiis ha…

News

UFFICIALE – HOJLUND è un calciatore del Napoli. Il benvenuto di AdL

News

Perinetti: “Scudetto? Il Napoli è favorito”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.