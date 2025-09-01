Incocciati: “Hojlund? Non credo si faccia prendere dall’emozione”

L’ex calciatore di Napoli e Milan, Giuseppe Incocciati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

Ecco le parole di Incocciati:

“Zaniolo all’Udinese? Potenzialmente è quello che ha nelle corde tanto da dare, ma non riesce ad esprimersi per altri motivi.

Ha compromesso il suo cammino per il suo carattere, ma è un giocatore che ha grandi possibilità dal punto di vista tecnico e fisico. A me piace, ma non basta essere bravi se poi non sai gestire le emozioni e i rapporti quando serve. E lui pecca in questo. Hojlund con che testa arriva al Napoli? Non so, ma certamente ha già frequentato il nostro campionato e sa quanto sia importante dimostrare.

Non credo che Hojlund si faccia prendere dall’emozione, è abbastanza freddo per entrare nel ruolo, la speranza è che possa veramente fare bene, perché il Napoli ha necessità lì davanti. Senza un punto di riferimento importante lì davanti diventa problematica la situazione. Vlahovic titolare nella Juventus? Non lo so. Fa gol quando entra dalla panchina, fossi il tecnico manterrei la stessa formula. Darei un’altra opportunità a David, sapendo che Vlahovic quando entra fa gol”.