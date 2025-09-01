Ilzer, ex all. Hojlund: “Con Conte può diventare il nuovo Osimhen azzurro”
A breve Rasmus Hojlund diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, e di lui ha parlato il suo ex allenatore, Christian Ilzer a Il Mattino.
“Non è solo un suo ex allenatore. Christian Ilzer è stato l’uomo a cui Rasmus Hojlund deve tutto. O comunque gran parte di questo suo percorso. Fu Ilzer a chiamarlo quel pomeriggio a Copenaghen. «Lo vidi giocare e pensai che potesse essere ideale per noi. Allenavo lo Sturm Graz, fu coraggioso a lasciare la sua città per una avventura» racconta l’ex allenatore degli austriaci. Oggi Ilzer è in Germania, all’Hoffenheim, ma quei mesi insieme con il danese li ricorda bene. «Ebbe un impatto incredibile con noi. Infatti riuscimmo a trattenerlo solo 8 mesi: gli occhi dei top club d’Europa in ogni partita, il telefono del direttore sportivo squillava in continuazione. Lui non aveva mai segnato tra i professionisti. È arrivato qui e si è sbloccato. Bastava crederci. Il resto della storia lo conoscete tutti».