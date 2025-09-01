Il Napoli ha rischiato di perdere Anguissa, ma ora si lavora al rinnovo

Con un gol al fotofinish di Anguissa, il Napoli, sabato ha battuto il Cagliari, mettendo in cassaforte altri tre punti importanti alla vigilia della sosta per le nazionali. Il centrocampista, che in questa estate è stato protagonista di rumors che lo volevano in Arabia, si conferma sempre di più calciatore essenziale per Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Dopo i sei, rieccone un altro, il primo della nuova stagione. Anguissa, 30 anni a novembre, nel pieno della propria espressione calcistica, ha fiutato l’opportunità a un passo dal gong e in area, zona dischetto, ha saputo convertire in gol un cross di Buongiorno con tempismo e precisione. Poi ha scaricato tutta l’adrenalina e l’ansia di una vittoria che rischiava di sfumare per esultare con i suoi tifosi, con i compagni, con Conte, con la panchina. Urlo liberatorio, felicità condivisa. Riecco Anguissa, l’uomo dai gol pesanti. Che a inizio estate poteva anche partire, era tentato dall’Arabia – come un anno fa – ma alla fine ha scelto di restare. In città sta bene, del Napoli ormai è un leader, uno dei più longevi per presenze (155 dal 2021) e ora il club lavora ad un nuovo contratto. Per blindarlo, per rinnovargli fiducia e stima. Aspettandosi altri gol, altri boati come quelli di sabato. Altre vittorie firmate Frank. Il Re Leone”.

Factory della Comunicazione