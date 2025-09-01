Hojlund non è il solo talento in famiglia, con lui Emil e Oscar
Il nuovo attaccante del Napoli si chiama Rasmus Hojlund, e in famiglia, a quanto pare, non è il solo dedito al calcio, con lui i fratelli Emil e Oscar. Il Mattino scrive: “Sono da poco passate le 13 del 20 settembre di due anni fa. Papà Anders sta per salire sull’aereo che da Copenaghen lo porterà a Monaco. Prima, però, si affanna a chiedere a un barista dell’aeroporto di Kastrup di cambiare canale e mostrare così gli ultimi minuti di Galatasaray-Copenaghen di Youth League. C’è suo figlio Emil in campo con i biancoblu, è una delle stelle della Primavera danese. Fa gol (finirà 5-1 per i suoi) e consente a Anders di imbarcarsi col sorriso. Arrivato in Germania, corre verso lo stadio del Bayern. E prima di entrare si ferma in un bar (ancora) tra i tifosi di casa per dare uno sguardo a Galatasaray-Copenaghen stavolta di Champions League, l’altra gara del girone che pure gli sta a cuore.