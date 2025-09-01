Hojlund non è il solo talento in famiglia, con lui Emil e Oscar

Il nuovo attaccante del Napoli si chiama Rasmus Hojlund, e in famiglia, a quanto pare, non è il solo dedito al calcio, con lui i fratelli Emil e Oscar. Il Mattino scrive: “Sono da poco passate le 13 del 20 settembre di due anni fa. Papà Anders sta per salire sull’aereo che da Copenaghen lo porterà a Monaco. Prima, però, si affanna a chiedere a un barista dell’aeroporto di Kastrup di cambiare canale e mostrare così gli ultimi minuti di Galatasaray-Copenaghen di Youth League. C’è suo figlio Emil in campo con i biancoblu, è una delle stelle della Primavera danese. Fa gol (finirà 5-1 per i suoi) e consente a Anders di imbarcarsi col sorriso. Arrivato in Germania, corre verso lo stadio del Bayern. E prima di entrare si ferma in un bar (ancora) tra i tifosi di casa per dare uno sguardo a Galatasaray-Copenaghen stavolta di Champions League, l’altra gara del girone che pure gli sta a cuore.

Factory della Comunicazione

Stavolta a interessargli è Oscar , l’altro figlio, l’altra stella del vivaio, che è in panchina. Non ha mai giocato a quei livelli e spera di farlo per la prima volta. Ma Anders deve entrare allo stadio, lo stanno aspettando, si perderà gli ultimi minuti di quella gara. «Mancano cinque minuti» sta pensando. Oscar farà il suo esordio in Champions al 90’. E Anders lo scoprirà solo con un messaggio di Kirsten , la moglie, che da casa tiene tutto sotto controllo. Il messaggio arriva, Anders lo legge, poi deve alzare gli occhi dal telefono perché nel frattempo a segnare è stato Rasmus . Il primogenito, che è in campo con il Manchester United sempre in Champions realizzando sogno di famiglia. Anders è papà Hojlund e quel 20 settembre di due anni fa difficilmente lo dimenticherà.