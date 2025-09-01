NewsCalcioRassegna Stampa

Hojlund, il prototipo dell’attaccante moderno

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha messo a segno l’ultimo acquisto di questa sessione estiva di mercato, si tratta di Rasmus Hojlund dal Manchester United, il prototipo dell’attaccante moderno. Il Corriere dello Sport scrive: “Rasmus è forte, fa gol, il prototipo dell’attaccante moderno. Ecco perché nell’estate del 2023 il Manchester United versa nelle casse nerazzurre 80 milioni di euro per anticipare tutti. L’inizio è promettente: 16 gol il primo anno, non male per un 20enne a Old Trafford. Poi 10 nella passata stagione. Segna in tutti i modi: di destro e di sinistro, di testa e di tap-in. Ma da ten Hag a Amorim cambia tutto: Rasmus è fuori squadra, di nuovo c’è chi non ha fiducia in lui, come a Copenaghen. E di nuovo sa di dover fare la valigia. Ecco perché vuole cambiare aria. Napoli l’ha conosciuta da avversario: non ha mai vinto contro gli azzurri, nemmeno è riuscito a segnare nelle due volte che ha affrontato la squadra che ora diventerà la sua. Adesso i gol serviranno per cambiare il corso della sua carriera.

Factory della Comunicazione

Può correre i 100 metri in 11” e non perdere lucidità davanti ai portieri avversari. Il nuovo attaccante azzurro è pronto a correre ora per Antonio Conte, che l’ha voluto senza alcun dubbio quando ha dovuto rinunciare a Romelu Lukaku. Lo aggiungerà a Kevin De Bruyne Scott McTominay: i ragazzi di Manchester. Rasmus e Scott hanno vissuto un anno insieme, il primo del danese a Old Trafford. I tifosi dei Red Devils hanno cominciato a chiamarli il “Dynamic Duo”: sempre insieme in campo, sempre insieme fuori. E insieme vincono la FA Cup di quella stagione rendendo epici i festeggiamenti post. Fino a notte fonda. Ma i due sono amici davvero anche lontano dal calcio: si frequentavano a Manchester con le rispettive compagne e hanno continuato a sentirsi anche nell’ultima stagione. Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbero ritrovati in azzurro?
Dai ragazzi di Manchester a quelli di Napoli. Con l’obiettivo di vincere ancora e gettare le basi forti di un progetto sempre più vincente. Rasmus spera di ritrovare a Napoli la fiducia che gli era mancata a inizio carriera. «Sono forte quanto Haaland. Non ci credete?» diceva ai tifosi dello Sturm Graz quando approdò in Austria. Ha molto da imparare per arrivare ai livelli di Erling, ma quella azzurra può essere la sua isola felice. A proposito, poche settimane dopo quella serata di Monaco papà Anders poté gustarseli tutti insieme nella sfida tra United e Copenaghen di quell’anno. Una vittoria per parte nel girone. I gemelli Emil e Oscar sono in Germania, oggi, e almeno in parte ci si potrà ritrovare: Oscar gioca a Francoforte, sfidante degli azzurri in Champions. In fondo per gli Hojlund è sempre questione di famiglia”.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Lele Adani: “Ormai Antonio Conte ha talmente catalizzato tutto che c’è…

News

Il Napoli ha rischiato di perdere Anguissa, ma ora si lavora al rinnovo

News

Liverpool sempre più solo al comando della Premier League

News

Hojlund non è il solo talento in famiglia, con lui Emil e Oscar

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.