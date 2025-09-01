Hojlund, il prototipo dell’attaccante moderno

Il Napoli ha messo a segno l’ultimo acquisto di questa sessione estiva di mercato, si tratta di Rasmus Hojlund dal Manchester United, il prototipo dell’attaccante moderno. Il Corriere dello Sport scrive: “Rasmus è forte, fa gol, il prototipo dell’attaccante moderno. Ecco perché nell’estate del 2023 il Manchester United versa nelle casse nerazzurre 80 milioni di euro per anticipare tutti. L’inizio è promettente: 16 gol il primo anno, non male per un 20enne a Old Trafford. Poi 10 nella passata stagione. Segna in tutti i modi: di destro e di sinistro, di testa e di tap-in. Ma da ten Hag a Amorim cambia tutto: Rasmus è fuori squadra, di nuovo c’è chi non ha fiducia in lui, come a Copenaghen. E di nuovo sa di dover fare la valigia. Ecco perché vuole cambiare aria. Napoli l’ha conosciuta da avversario: non ha mai vinto contro gli azzurri, nemmeno è riuscito a segnare nelle due volte che ha affrontato la squadra che ora diventerà la sua. Adesso i gol serviranno per cambiare il corso della sua carriera.

Può correre i 100 metri in 11” e non perdere lucidità davanti ai portieri avversari. Il nuovo attaccante azzurro è pronto a correre ora per Antonio Conte, che l’ha voluto senza alcun dubbio quando ha dovuto rinunciare a Romelu Lukaku. Lo aggiungerà a Kevin De Bruyne e Scott McTominay : i ragazzi di Manchester. Rasmus e Scott hanno vissuto un anno insieme, il primo del danese a Old Trafford. I tifosi dei Red Devils hanno cominciato a chiamarli il “Dynamic Duo”: sempre insieme in campo, sempre insieme fuori. E insieme vincono la FA Cup di quella stagione rendendo epici i festeggiamenti post. Fino a notte fonda. Ma i due sono amici davvero anche lontano dal calcio: si frequentavano a Manchester con le rispettive compagne e hanno continuato a sentirsi anche nell’ultima stagione. Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbero ritrovati in azzurro?