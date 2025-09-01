(Grafici) Hoj nelle due soluzioni: Fab Four e (4-3-3)

Hoj ha caratteristiche perfette per il calcio di Conte: aggressivo, rapido, veloce, lottatore, gran fisico, intenso nelle pressioni e in una fase difensiva migliorata a scuola di Gasp (uomo contro uomo).

In carriera non vanta un patrimonio di gol di testa, d'accordo, ma sa riempire l'area, giocare per la squadra e soprattutto attaccare spazi e profondità. Funzionerà nel tridente e da riferimento con i Fab Four: cambia poco. Il Napoli, con lui, ne guadagna in soluzioni, a patto che oltre al gioco e al sacrificio arrivino i gol. Un bel po'. Più di quanto il suo storico non dica.