Fiorentina-Napoli, verso lo stop ai tifosi napoletani ma non per l’ordine pubblico!

È già allerta rossa al Viminale per la trasferta del Napoli a Firenze, alla ripresa del campionato. La prefettura del capoluogo toscano ha fatto sapere che per quella gara la capienza del settore ospiti non sarà superiore a 340 posti. Limitazioni legate ai lavori in corso. E che tutta la zona dello stadio Comunale è ancora un cantiere a cielo aperto. La Fiorentina ospiterà al Franchi il Napoli per la prima partita casalinga della stagione dopo l’esilio forzato a Reggio Emilia per il playoff di Conference League e le prime due gare di Serie A in trasferta (in modo proprio da non intralciare i lavori).

Factory della Comunicazione

Ma restano i lavori ancora incompleti, dureranno ancora tutto l’anno anche se da Palazzo Vecchio filtra ottimismo e sono sicuri che tutto verrà fatto rispettano il cronoprogramma. Ma la capienza limitata sta per spingere il Viminale a far scattare il divieto di trasferta per i residenti in Campania a Firenze, per la gara con la Fiorentina. Non si esclude che possa anche essere chiesto alla Lega Calcio l’anticipo pomeridiano del match, al momento previsto alle ore 20,45 di sabato 13 settembre. Stesso motivo per cui il derby tra Roma e Lazio il 21 settembre verrà giocato alle 12,30.

Fonte: Il Mattino