Damiani: “De Bruyne acquisto migliore, Napoli favorita”

Oscar Damiani, ex giocatore di Napoli e Juventus e ora procuratore, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha dato un suo giudizio su alcuni arrivi in serie A. Sono arrivati tanti campioni in età avanzata: da Modric a De Bruyne, passando per Matic, Vardy e Raul Albiol. “Non sono d’accordo francamente – commenta – Si pagano ingaggi molto alti per giocatori che hanno già dato molto. Hanno personalità però ultratrentenne non sono adatti al nostro campionato. Bisogna puntare sui giovani. Modric e De Bruyne sono due grandi campioni. Il croato però gioca lontano dalla porta, fa passaggi un po’ scontati. Non è il Modric di qualche anno fa. De Bruyne invece è nel pieno delle sua forza fisica e tecnica. Il belga è stato il più grande acquisto del nostro campionato”. Dunque è il Napoli il re del mercato? “Sono d’accordo – afferma – Ha un grande allenatore, una grande società, hanno lavorato bene. Facciano gli scongiuri a Napoli, io ci sono stato 4 anni. Secondo me è la squadra favorita”.

